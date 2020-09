This app is no longer supported. Please download the Alaska’s News Source app for the latest in local news, weather and sports.

iOS: https://apps.apple.com/us/app/ktuu-news-anchorage-alaska/id1102853872

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doapps.android.mln.MLN_4d6e4749289c4ec58c0063a90deb3964