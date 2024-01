Who put up the biggest numbers in the NBA yesterday? This article provides you with the players worth talking about, all in one location.

January 6 Points Leaders

Name Team Opponent Points Giannis Antetokounmpo Bucks Rockets 48 Julius Randle Knicks Wizards 39 Jayson Tatum Celtics Pacers 38 Jalen Brunson Knicks Wizards 33 Lauri Markkanen Jazz 76ers 33 Jaylen Brown Celtics Pacers 31 Kyle Kuzma Wizards Knicks 27 Tyrese Maxey 76ers Jazz 25 Kelly Oubre Jr. 76ers Jazz 24 Deni Avdija Wizards Knicks 23

January 6 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Isaiah Hartenstein Knicks Wizards 19 Giannis Antetokounmpo Bucks Rockets 17 Lauri Markkanen Jazz 76ers 13 Jayson Tatum Celtics Pacers 13 Daniel Gafford Wizards Knicks 12 Jabari Smith Jr. Rockets Bucks 12 Alperen Sengun Rockets Bucks 11 Deni Avdija Wizards Knicks 10 Jae'Sean Tate Rockets Bucks 8 Oshae Brissett Celtics Pacers 8

January 6 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Collin Sexton Jazz 76ers 10 Tyrese Maxey 76ers Jazz 9 Jalen Brunson Knicks Wizards 8 Damian Lillard Bucks Rockets 8 Al Horford Celtics Pacers 8 Tyus Jones Wizards Knicks 8 Fred VanVleet Rockets Bucks 7 Patrick Beverley 76ers Jazz 7 Tyrese Haliburton Pacers Celtics 7 Deni Avdija Wizards Knicks 6

January 6 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Al Horford Celtics Pacers 3 Isaiah Hartenstein Knicks Wizards 2 Kris Dunn Jazz 76ers 2 Marcus Morris 76ers Jazz 2 Nicolas Batum 76ers Jazz 2 Bobby Portis Bucks Rockets 1 John Collins Jazz 76ers 1 Derrick White Celtics Pacers 1 Lauri Markkanen Jazz 76ers 1 Jaylen Brown Celtics Pacers 1

January 6 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Tyrese Haliburton Pacers Celtics 5 Isaiah Hartenstein Knicks Wizards 4 Nicolas Batum 76ers Jazz 4 Tyrese Maxey 76ers Jazz 3 Aaron Nesmith Pacers Celtics 3 Jordan Poole Wizards Knicks 2 Bennedict Mathurin Pacers Celtics 2 Deni Avdija Wizards Knicks 2 Marcus Morris 76ers Jazz 2 Damian Lillard Bucks Rockets 2

January 6 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Jayson Tatum Celtics Pacers 8 Lauri Markkanen Jazz 76ers 5 Kyle Kuzma Wizards Knicks 4 Jalen Brunson Knicks Wizards 4 Marcus Morris 76ers Jazz 3 Buddy Hield Pacers Celtics 3 Aaron Holiday Rockets Bucks 3 Julius Randle Knicks Wizards 3 Fred VanVleet Rockets Bucks 3 Jabari Smith Jr. Rockets Bucks 3

